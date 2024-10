In Österreich lässt seit den Nationalratswahlen vom 29. September eine Regierungsbildung auf sich warten. Die rechte FPÖ hat die Abstimmung deutlich gewonnen. Das am Mittwoch veröffentlichte amtliche Ergebnis weist die Partei mit 28,8 Prozent aus. Ein Plus von 12,6 Prozentpunkten und 2,5 Prozentpunkte Vorsprung vor der Kanzlerpartei ÖVP. Die Sozialdemokraten unter Andreas Babler liegen mit 21,1 Prozent auf Platz drei.

Alles deutet auf eine Dreierkoalition der beiden...