Das hat es bislang noch nicht gegeben: Die Wagenkolonne des marokkanischen Königs Mohammed VI. wurde mit einem Molotowcocktail beworfen, der allerdings sein Ziel verfehlte. Ein Video hält die Verblüffung der Einsatzkräfte fest. Das Feuer wird schnell ausgetreten, mehr nicht. So wurde über den Vorfall, der sich am Freitag nach einem Besuch des Königs im Parlament in Rabat zutrug, auch erst verspätet in den Medien berichtet. Am Dienstag hieß es, dass es sich bei dem A...