Das Rottler Gäßchen führt vom Rathaus leicht abschüssig zu Ludwigs Grundstück. Dahinter liegt ein von Linden beschattetes kleines Wiesendreieck mit Blumenbeeten, an dessen schmalen Ende auf einem Granitblock eine Eule aus rotbraunem Stein steht, die an die Gründung des Vogelschutzvereins 1962 erinnert, an der mein Großvater, der Gerch, beteiligt war. Es könnte auch ein Uhu sein. Seit zehn Jahren nistet ein Paar in der Gemarkung.

Nun will der mit Abstand größte Arbei...