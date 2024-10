Glückliches Ninove! Endlich gibt es in naher Zukunft wieder Schweinefleisch in den Schulkantinen! Das verspricht jedenfalls der designierte neue Bürgermeister Guy D’haeseleer. Seine Liste »Forza Ninove« hat am Sonntag bei den Kommunalwahlen in Belgien die absolute Mehrheit in der flämischen Kleinstadt gewonnen. Damit stellt die extrem rechte Partei Vlaams Belang, zu der »Forza Ninove« gehört, zum ersten Mal in Flandern einen Bürgermeister. »Wir schreiben Geschichte!...