Der Parlamentsabgeordnete Nikos Androulakis bleibt Chef der griechischen Sozialdemokraten. In einer parteiinternen Urabstimmung erhielt der Vorsitzende der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok) am Sonntag in der Stichwahl 60 Prozent der 213.781 abgegebenen Stimmen. Für seinen Gegner, den Athener Bürgermeister Charis Dukas, blieben 40 Prozent. Androulakis führt die Partei seit Dezember 2023 und gilt als Anführer des »reformistischen« Flügels. In dieser Rol...