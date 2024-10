Es war Winter, als wir nach Kotelow fuhren. Dort lebte Margarete Müller, einst die erste Traktoristin der DDR und in den sechziger Jahren die einzige Frau im engeren Führungszirkel der SED. Sie wohnte in Kotelow schon ein ganzes Leben lang, obgleich sie doch von 1963 bis 1989 dem Politbüro angehört hatte - nominell die ganze Zeit als Kandidatin. Exgeneralsekretär Egon Krenz wollte sie als Zeitzeugin befragen: Er arbeitete an einem Erinnerungsbuch, im Sommer 2013 jäh...