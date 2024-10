Die Schweizer Außenpolitik durchlebt turbulente Tage. Zuerst verärgerte Ressortchef Ignazio Cassis Ende September seine »Freunde« in Kiew, weil er sich an den Ukraine-Friedensplänen Chinas und Brasiliens beteiligen will. Diese seien »inakzeptabel«, da sie die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine nicht garantieren würden, kommentierte das Außenministerium in Kiew.

Doch der Ärger dürfte von kurzer Dauer gewesen sein. Wenige Tage später wurde beka...