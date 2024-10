Während das gespannte Warten auf den angedrohten israelischen »Gegenschlag« andauert, hat die Jerusalem Post am Montag erstmals Angaben über die materiellen Folgen des iranischen Raketenangriffs vom 1. Oktober veröffentlicht. Der Bericht stützt sich auf amtliche Zahlen der Steuerbehörde, die ausschließlich die Schäden an Privateigentum enthalten. Das Ausmaß der Schäden im militärischen Bereich bleibt nach wie vor unter Verschluss. Die Washington Post hatte am 4. Okt...