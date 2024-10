Um 2030 eine lückenlose Ganztagsversorgung in den Grundschulen zu gewährleisten, wären »insgesamt über 110.000 Lehrkräfte sowie mehrere hunderttausend Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe« zusätzlich erforderlich, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Maike Finnern gegenüber den Stuttgarter Nachrichten (Montagausgabe). Alle Fachkräfte sollten in der Ganztagsbetreuung eng in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Grundsätzlich sieht die GEW eine große Chance in ...