In wenigen Tagen kommen die Delegierten von Die Linke in Halle zu ihrem Parteitag zusammen. Viel wird von den dort getroffenen Entscheidungen abhängen. Denn die Partei ist in einer tiefen Krise. Strategische Unklarheiten und zögerliche Schwerpunktsetzungen in der jüngeren Vergangenheit haben zu hohen Stimmenverlusten bei den EU- und Landtagswahlen geführt. Dieser Prozess ist nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Diskurs über Zeitenwende und Militarisierung zu betra...