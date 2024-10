Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft erinnert Michael Graber anlässlich des 100. Geburtstages an den ehemaligen KPÖ-Vorsitzenden Franz Muhri. Seine Amtszeit umfasse »zwei existenzielle Krisen in der Geschichte der KPÖ: die eine 1968, also in der ersten Phase seines Vorsitzes, die andere 1990 am Ende seiner Funktionsperiode«. Muhri, einst aktiv im Widerstand gegen das Naziregime, sei 1965 in einer »Atmosphäre schwelender Differenzen« als »Kompromisskandi...