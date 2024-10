Der Kampf um die Häuser von Berlins elf oder zwölf größten Wohnungsunternehmen schwelt weiter. Vor einem Jahr kündigte die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« an, einen Gesetzentwurf für einen Volksentscheid zur Vergesellschaftung der Häuser von Unternehmen, denen in der Hauptstadt mehr als 3.000 Wohnungen gehören, zu erarbeiten. Denn der im September 2021 gewonnene Volksentscheid zum selben Thema beinhaltete kein Gesetz, sondern war nur ein Appell an den...