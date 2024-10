Boeing steckt in einer Krise und plant den Abbau von rund zehn Prozent seiner Belegschaft. Das heißt, etwa 17.000 Stellen sollen gestrichen werden. CEO Kelly Ortberg erklärte am 12. Oktober, es sei notwendig, den Konzern an die »finanzielle Realität anzupassen«. Betroffen sind Beschäftigte weltweit.

»Unser Unternehmen befindet sich in einer schwierigen Lage, und die Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen, können gar nicht hoch genug eingeschätzt w...