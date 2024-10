Abschied von der Meisterin

Ihr Name war Bariki Hall Shabazz, aber ich kannte sie als »Maestra«, meine Musiklehrerin. Ihre Gemeinde nannte sie »Sister Bariki« oder »Mama Bariki«. Sie war eine schwarze Frau, die, wie das alte Sprichwort sagt, wirklich »black on both sides« war – schwarz von der Haut bis in ihre Seele.

Sie lebte ihr Schwarzsein, indem sie schwarzen Organisationen beitrat und sie unterstützte. Sie war, wie sie selbst sagte, »einfache Soldatin« der inzwischen berühmten National Bl...