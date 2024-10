Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl versucht die SPD wieder einmal, mit sozialpolitischen Forderungen aus dem Umfragetief zu kommen. Am Sonntag traf sich der Parteivorstand in der Berliner Zentrale zu einer Klausurtagung, um erste Weichen für den Bundestagswahlkampf zu stellen. In der Beschlussvorlage für die Klausur wird ein Mindestlohn von 15 Euro gefordert sowie eine Einkommenssteuerreform, die angeblich 95 Prozent der Steuerzahler entlasten würde. Dafür solle ...