Kampftrinken mit Rosé

Ungefähr zu der Zeit, als der feine Journalist Hans Meiser 1988 in der Gladbecker Filiale der Deutschen Bank anrief, in der sich Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski samt einiger Geiseln verschanzt hatten, besuchte ich meine erste »richtige« Hafenkneipe. Zwar hatte ich zuvor bereits mit dem Trampermonatsticket die Bonner Republik bereist und war in der einen oder anderen Hafenpinte der Nord- und Ostsee eingekehrt, doch »richtige« Hafenkneipen waren das nicht. »Ric...