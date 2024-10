Handball: Bundesliga der Männer

SG Flensburg Handewitt – SC Magdeburg

Holpriger Start für den von Verletzungssorgen geplagten Titelverteidiger: Der SCM verlor nicht nur den Auftakt in der Champions League. Er musste sich auch schon in der Liga gegen eine norddeutsche Spitzenmannschaft geschlagen geben: Gegen die Kieler setzte es am dritten Spieltag eine 24:29-Heimniederlage. D 2024.

ARD, Sa., 15.35 Uhr

Fußball: Bundesliga der Frauen

VfL Wolfsburg – FC Bayern München

...