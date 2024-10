Sie bleibt als Inbegriff der frechen »Berliner Göre« in Erinnerung: Gina (eigentlich Georgina) Presgott, von Kollegen Pressi genannt, starb 1985 kurz vor ihrem 61. Geburtstag und wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Ihren letzten Film »Startfieber« (1986), in dem sie mit Rudolf Ulrich ein Großelternpaar spielte, konnte sie krankheitshalber nicht mehr abdrehen.

Schon als Schulkind wurde sie für die »Kinderstunde« des Berliner Rundfunks entdeckt, sprach bald auch K...