In der ländlichen Überschaubarkeit weiß am nächsten Tag jeder, wie viele Weizen du am Abend zuvor »obig’litert« (Gerhard Polt) hast. Es gibt Dorfzeitungen auf zwei Beinen, die zwecks flächendeckender Informationsproliferation auch Fahrräder benutzen.

Forti, der Chef des »Seven Bistro«, hat das Kunststück fertiggebracht, eine rumänische Bedienung zu installieren, die kein Wort deutsch spricht. Das nennt man bei der SPD und bei den Grünen vermutlich gelungene Fachkräf...