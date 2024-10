Wie ein Staatsmann ist der Großindustrielle Ratan Naval Tata am Freitag in Mumbai beerdigt worden. Der frühere Chef der Tata Group, eines der beiden ältesten Familienunternehmen der indischen Wirtschaft, war am Mittwoch mit 86 Jahren gestorben. Unter seiner Ägide ist der Konzern seit 1990 zum weltweiten Mischkonzern aufgestiegen.

In seiner Heimatstadt Mumbai wehten am Donnerstag die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast. Und seither überschlagen sich die ein...