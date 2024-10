Bis zu den sogenannten Zwischenwahlen im Frühjahr 2025 auf den Philippinen ist es zwar noch eine Weile hin, am Dienstag aber endete die Bewerbungsfrist. Und der Blick darauf, wer da alles für welche Posten in den Ring steigt, verrät bereits viel über den aktuellen Zustand der Politik im Inselstaat. Mit besonderem Interesse wurde bis zuletzt verfolgt, wie sich die Familie von Expräsident Rodrigo Duterte und seiner Tochter, Vizepräsidentin Sara Duterte, in Stellung br...