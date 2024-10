Es wird vorerst keine Streiks für Qualität und Entlastung in den Berliner Kitaeigenbetrieben geben. Das Landesarbeitsgericht Berlin hat die Berufung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen das Streikverbot, das die Vorinstanz im September in einem Eilverfahren verhängt hatte, zurückgewiesen. Aus Sicht von Verdi eine Fehlentscheidung, wie Sprecher Kalle Kunkel gegenüber jW am Freitag sagte.

Es sei zwar gut, dass das Gericht nicht der Einschätzung der Vorinstanz g...