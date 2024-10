Form statt Design

Seinen Neunzigsten konnte er nicht mehr feiern. Er starb vor bald drei Jahren als Siebenundachtzigjähriger am 2. Januar 2022 in Chemnitz. In zahlreichen Nachrufen hob man seine Verdienste in der DDR, im »Nachwende-Deutschland« und anderen Ländern hervor. Vergessen ist er nicht. Auch heute interessieren sich nicht bloß Fachleute für ihn und seine Arbeiten. Mancher Autor blieb damals an der Oberfläche, hatte die DDR nicht erlebt und kein Gespür für deren spezifische ...