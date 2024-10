Es war ein Herzensanliegen des ehemaligen Studentenführers und heutigen Präsidenten Chiles, Gabriel Boric. Am Dienstag präsentierte das jüngste Staatsoberhaupt in der Geschichte des südamerikanischen Landes, das von der reformistischen Koalition Apruebo Dignidad regiert wird, seinen Plan zur Abschaffung von Studienkrediten und zur Einführung eines neuen Finanzierungssystems für die Hochschulbildung. Schon in seiner Wahlkampagne 2022 hatte Boric versprochen, das Prob...