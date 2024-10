Die SPD nutzt den Wechsel im Amt des Generalsekretärs, um sich mit Blick auf die für September 2025 geplante Bundestagswahl als Streiter für soziale Gerechtigkeit zu präsentieren. Der 55jährige Matthias Miersch, der die Nachfolge des am Montag überraschend zurückgetretenen Kevin Kühnert antritt, ist einer der Sprecher der sogenannten Parlamentarischen Linken in der Partei. Bereits in seinen ersten Äußerungen war viel von sozialem Zusammenhalt die Rede. Auch von der ...