»Wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt.« So Tucholsky 1930 in der Weltbühne. Weil Daniela Dahn, die 1999 als erste Frau mit dem Kurt-Tucholsky-Preis ausgezeichnet wurde, sich gern auf den Meister beruft, wandelte sie ihn spöttelnd so ab: »Wegen ungünstiger Witterung ist die westdeutsche Frauenemanzipation in die Grammatik verlegt worden.« Natürlich hat sie sich damit nicht nur Freunde gemacht, wie sie überhaupt immer wieder Gege...