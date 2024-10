Gräf, Chill, Dietzel, Scholz, Wien

»Kameramann zu sein ist ein traumhaft schöner Beruf. Aus seiner Faszination kann man sich nie befreien«, schrieb Kameramann Horst E. Brandt in einem Manuskript für die Defa-Stiftung über seine Spielfilmkollegen. Brandt wechselte nach vielen Kamerajahren in die Regie, behielt sein gutes optisches Gespür jedoch bei. Gleiches galt für Roland Gräf, der 2017 starb und am 13. Oktober 90 Jahre alt geworden wäre. Der gelernte Industriekaufmann aus Thüringen gehörte vor 70 J...