Die Regierung in Madrid müsse alle Dokumente freigeben, die noch unter Verschluss sind und den Putschversuch vom 23. Februar 1981 betreffen, der in Spanien als »23F« bekannt ist. Das forderte am Freitag die Generalsekretärin der linken Oppositionspartei Podemos, Ione Belarra, in einer Stellungnahme auf X. Die Gesellschaft sei bereits »volljährig«, und die Bürger hätten das Recht, über dieses entscheidende Kapitel in der Geschichte der jungen spanischen Demokratie »d...