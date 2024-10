Der zu Wochenbeginn durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) vorgelegte »Jahresbericht 2023« könnte glauben machen, dass das Seniorendasein in Deutschland ein einziges Zuckerschlecken ist. Egal, ob man Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente bezieht, in allen Fällen zeigt der Daumen nach oben. Denn, so DRV-Vorstandschef Alexander Gunkel, »rückschauend betrachtet hat es für die Rentnerinnen und Rentner seit 2010 ein deutliches Plus bei der Rente gege...