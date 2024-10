Das unentdeckte Land ist nicht nur da draußen. Es liegt auch, mehr oder weniger, zwischen unseren Ohren. Bis heute steht eine vollständige Kartierung des menschlichen Gehirns aus. Paradoxerweise jenes Organs also, das uns in die Lage versetzt, eben so was zu tun. Natürlich sind die großen Areale des Hirns identifiziert, Cerebrum, Cerebellum, Hirnstamm, Limbisches System usw. Zellbiologisch sieht es etwas anders aus. Man kennt nicht alle Varianten von Neuronen, jenen...