Die Süßwasservorräte auf der Welt verschwinden in dramatischem Ausmaß. Flüsse und Seen haben nach einem am Montag veröffentlichten UN-Bericht 2023 insgesamt so wenig Wasser geführt wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Vor drei Dekaden hatte die Weltwetterorganisation (WMO) begonnen, Daten darüber zu erheben. Um das mit dem Verlust des Wassers einhergehende Fortschreiten der Erderwärmung zu beschreiben, wählte die WMO-Generalsekretärin, Celeste Saulo, einen beso...