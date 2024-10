Bei einem Autobombenanschlag in der südpakistanischen Küstenmetropole Karatschi sind am späten Sonntag abend zwei Chinesen getötet worden; bis zu 17 Personen, darunter ein weiterer Chinese, wurden teils schwer verletzt. Zu dem Anschlag, der in der Nähe des Jinnah International Airport verübt wurde, bekannte sich die Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA), eine Organisation, die seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Abspaltung der südwestpakistanischen Provinz Belutsch...