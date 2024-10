Ein Jahr nach den Angriffen der Hamas in Südisrael am 7. Oktober finden in der Bundesrepublik zahlreiche Gedenk- und Protestveranstaltungen statt. Während am Montag offizielle Veranstaltungen mit ranghohen Politikern vor allem der rund 1.200 israelischen Opfer vom 7. Oktober gedenken, richten sich palästinasolidarische Straßenproteste in erster Linie gegen die seitdem andauernden israelischen Angriffe im Gazastreifen, der Westbank sowie im Libanon mit über 40.000 Op...