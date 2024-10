Am 30. September verstarb in Atlanta die Basketballegende Dikembe Mutombo. Der 58jährige litt an einem Gehirntumor, der seit zwei Jahren behandelt worden war. Er war Teil der goldenen Generation der neunziger Jahre um Superstars wie Michael Jordan oder Charles Barkley. Seine physische Präsenz (er maß 2,18 Meter) und sein Zeigefinger, der »Not in my house!« (Nicht mit mir!) signalisierte, wurden sein Markenzeichen. Michael Jordan benötigte sieben Jahre, um gegen ihn ...