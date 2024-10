Auch die Menschen in Down Under sind von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen. Zusätzlich werden die Arztbesuche immer öfter zum Problem. Das betrifft den Zugang zu Basisleistungen ebenso wie spezielle Behandlungen, wenn die medizinisch nötig werden. Zwar hat die aktuelle Labor-Regierung unter Premier Antony Albanese die staatlichen Beihilfen erhöht, um den Kostendruck etwas zu lindern. Ausreichend ist das längst nicht. Denn für manche Australier wird adäquate ...