Anders als in Deutschland, wo der Palästina-Kongress im April von der Polizei gestürmt, aufgelöst und schließlich verboten wurde, konnte eine ähnliche Veranstaltung am Wochenende in der österreichischen Hauptstadt Wien durchgeführt werden. An beiden Tagen versammelten sich jeweils fast 300 Teilnehmer und hörten eine Vielzahl von internationalen Gästen und Aktivisten aus Deutschland und Österreich. Angereist waren Iris Hefets von der Jüdischen Stimme für gerechten Fr...