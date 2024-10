Ecuadors Präsident Daniel Noboa hat am Donnerstag einen neuen 60tägigen Ausnahmezustand verhängt, der die Hauptstadt Quito und sechs der 24 Provinzen des Landes sowie eine Gemeinde in einer siebten Provinz umfasst. In mindestens 20 Orten gilt eine Ausgangssperre von zehn Uhr am Abend bis fünf Uhr morgens. Die Maßnahme soll das Vorgehen der Streitkräfte und der Polizei »gegen kriminelle Banden« erleichtern, erklärte der rechte Staatschef zur Begründung. Während der A...