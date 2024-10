In Taschkent, Usbekistan, geht am Sonntag die zehnte Futsal-WM zu Ende. Futsal ist seit 1989 der offizielle Hallen- und Kleinfeldfußball der FIFA. Der Begriff Futsal ist eine Abkürzung der portugiesischen und spanischen Ausdrücke für Hallenfußball (futebol de salão bzw. fútbol sala). Futsal und Hallenfußball sind nicht exakt das gleiche. Beide Fußballvarianten werden in Deutschland gespielt, wobei der Hallenfußball nach wie vor »populärer« ist. Seit der Saison 2015/...