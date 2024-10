Ist China zu einem kapitalistischen Land geworden? Privates ausländisches Kapital kam zunächst aus der chinesischen Diaspora, dann aus Ländern Ostasiens, allen voran Japan, und schließlich aus dem Westen. Dabei beharrte China darauf, dass auch Wissen und Technologie transferiert werden, was eine Grundlage für das starke Wachstum in den entsprechenden Sektoren bildete. Die Volksrepublik setzte dem Kapital weitere Grenzen, indem es sich an ihre Wirtschaftsplanung halt...