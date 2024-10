Ja, in Rixdorf ist Musike! In den knapp 20 Jahren, in denen ich am Berliner Richardplatz gewohnt habe, gab es häufig Fußball vor der Haustür am Hertzbergplatz. Hansa II bei Hürtürkel, BFC Dynamo beim NSC Marathon. Legendär war die Wasserschlacht der Hansa-Fans im Juni 2014, als man sich bei gefühlten 40 Grad gegenseitig mit Wassereimern bewarf. Die Liste der Vereine, die bereits auf der an der Sonnenallee befindlichen Sportanlage ihre Heimspiele ausgetragen haben, i...