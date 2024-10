Manche bewiesen bei der Gestaltung ihrer Protestschilder Kreativität und Galgenhumor. »Little Miss Underpaid«, verbunden mit einem verärgerten Smiley, hatte sich eine Krankenschwester einfallen lassen. Das Thema ist bitterernst. In New South Wales (NSW), mit der Metropole Sydney der bevölkerungsreichste und ökonomisch stärkste Bundesstaat Australiens, ist das Pflegepersonal der staatlichen Krankenhäuser so schlecht bezahlt wie kaum sonst landesweit.

»Es reicht!«, so...