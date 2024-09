Wer heute über die industrielle Baukultur der DDR spricht, provoziert viele Reaktionen, vor allem negative: Der gebaute Sozialismus sei in Beton gegossene Langeweile und Tristesse. Der Vorwurf ist nicht neu. Schon 1962 reagierte der Schweizer Architekt Hans Schmidt, der am Institut für Typographie arbeitete, auf den Vorwurf, »Kisten für lebende Menschen zu bauen«, mit der Frage: »Muss ­industrielles Bauen langweilig sein?« Nicht unbedingt, antwortete er. In Materia...