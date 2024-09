Die erste Session von »Cloud and Stone« (»Wolke und Stein«) muss magisch gewesen sein. Im Sommer 2022 kam dem Saxophonisten Alexander Beierbach die Idee, sich musikalisch mit einem Vibraphon und einem Bass zu vermählen. Polyamorie oder die gute alte Mehrehe à la Jazz: Der Sound, der so entsteht, ist zugleich schwebend und geerdet. Man kommt damit schnell in eine groovige Stimmung: ganz entspannt, aber angeregt. Rhythmisch gehalten wird man durch die Bassklänge von M...