In Bremerhaven dauert das Gezerre um das Projekt »Energy Port« am Fischereihafen im Stadtsüden an. Eigentlich sollte damit einer breiten Palette »grüner« Energietechniken Raum geboten werden – das Ideenspektrum reichte von Offshore-Windkraft über Wasserstoffwirtschaft, Lithiumbatterieproduktion oder Brennstoffzellenfertigung bis zum CO2-Umschlag für unterseeische Endlagerung. Aber Planungen dieser Größenordnung scheinen Bremer zu überfordern.

Rückblick: Fast 13 Jahr...