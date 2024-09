Eigentlich sollte in Thailand am 1. Oktober der neue Mindestlohn von 400 Baht (knapp zwölf Euro) pro Tag eingeführt werden. Daraus wird aber zunächst nichts: Voraussichtlich erst ab Mitte des Monats könnte die Reform tatsächlich in Kraft treten. Grund der Verschiebung ist, dass die Regierung dies nicht allein entscheiden kann. Der jeweils geltende Mindestlohn wird von einer nominell unabhängigen 15köpfigen Kommission festgesetzt, in der Politiker, Beschäftigte und W...