Am Donnerstag abend erklang die inzwischen seltener gewordene Parole »Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here« vor der Max-Taut-Schule im Ostberliner Bezirk Lichtenberg. Mehrere Dutzend Antifaschisten hatten sich vor dem Tagungsort der Bezirksabgeordnetenversammlung (BVV) versammelt. Der Anlass: Die Aufnahme von 1.200 Asylsuchenden in ein ehemaliges Hotel, das nun als Flüchtlingsunterkunft dienen soll. Ursprünglich wurde das Gebäude in der DDR als Arbei...