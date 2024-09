Es gibt Dinge im Fußballfanleben, die sind so erfreulich wie prügelnde Polizisten im Fanblock. Ein bundesweites Stadionverbot gehört dazu. Ein Ärgernis für jeden Fan. Und dies in vielen Fällen wegen eines vermeintlich strafrechtlichen Vorwurfs, über den weder geurteilt noch aufgeklärt sein muss. Die Unschuldsvermutung zählt hier nicht. Läuft ein Strafverfahren, soll der Verein ein Stadionverbot aussprechen. So will es der DFB. Und so erging es einem meiner Mandanten...