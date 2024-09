Antonio González Pacheco, besser bekannt als Billy el Niño, war ein Polizeikommissar, der als einer der grausamsten Folterer Francos in die Geschichte eingegangen ist. Pacheco wurde nie vor Gericht gestellt, und zwei Jahre nach dem Tod des Caudillo wurde er von Rodolfo Martín Villa dekoriert. Obwohl wiederum Villa noch zu Zeiten des Franco-Regimes Minister für gewerkschaftliche Beziehungen gewesen war und in dieser Rolle Verantwortung für den Mord an Gewerkschaftern...