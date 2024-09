Auch in der Schweiz wird der Ton in der sogenannten Asyldebatte rauer. Am Sonnabend fand im Nationalrat eine außerordentliche Debatte statt, die von der rechten Schweizerischen Volkspartei (SVP) eingefordert worden war. Dabei wurden mehrere Motionen – parlamentarische Vorstöße – vorgelegt, mit denen die Regierung beauftragt werden sollte, entsprechend zu handeln. Die Sondersitzung war bereits die dritte in diesem Jahr zum Thema. Derzeit befinden sich knapp 132.000 M...