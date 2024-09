Chinas Zentralbank (People’s Bank of China, PBoC) will der Konjunktur in der Volksrepublik wieder stärkeren Schwung verleihen. Am Dienstag leitete sie eine ganze Reihe von Maßnahmen ein, die insbesondere auf den Immobilien- und auf den Finanzsektor zielen. Etwa um den immer noch krisengeschüttelten Immobilienmarkt weiter zu konsolidieren, kündigte die PBoC an, sie werde die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite senken. Zudem will sie die Mindestanzahlung für Kredi...